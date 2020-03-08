https://static.news.ru/photo/eca4d1a0-616d-11ea-bda6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщил о третьем случае заражения коронавирусом в Латвии. Вирус был диагностирован у члена семьи женщины, чьё заболевание COVID-19 подтвердилось 8 марта утром.

Оба заболевших были в Италии и вернулись в Латвию из Милана рейсом Air Baltic. Из аэропорта они возвращались на личном автомобиле.

Всего из Милана этим рейсом летели 39 человек, в том числе 24 из Латвии. Власти страны выявили всех пассажиров и членов экипажа. Они должны оставаться дома на карантине.

Первый случай заболевания коронавирусом был диагностирован в Латвии 3 марта.

NEWS.ru писал, что в Китае 100-летний мужчина вылечился от коронавируса. Он стал старейшим из пациентов, который сумел победить эту болезнь. Его доставили в больницу Ухани 24 февраля. Мужчина страдал от гипертонии, болезни Альцгеймара и сердечной недостаточности. Его лечение заняло 13 дней. Врачи давали ему противовирусные препараты, делали переливание плазмы и другие процедуры.