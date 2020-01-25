Минздрав Франции информирует о третьем зафиксированном случае заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV.
Глава ведомства Аньес Бузен ранее сообщила, что два заболевших находились в Париже и Бордо. Уточняется, что третий инфицированный является близким родственником одного из первых французских носителей вируса,
Как писал NEWS.ru ранее, трёх человек, прибывших в Татарстан из Китая, госпитализировали в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике. Трёх пассажиров, прибывших из города Санья, доставили в больницу с повышенной температурой. Им диагностировали ОРВИ.
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