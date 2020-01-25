https://static.news.ru/photo/86e8551e-3f01-11ea-8396-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua

Минздрав Франции информирует о третьем зафиксированном случае заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

Глава ведомства Аньес Бузен ранее сообщила, что два заболевших находились в Париже и Бордо. Уточняется, что третий инфицированный является близким родственником одного из первых французских носителей вируса, передаёт France Info.

Как писал NEWS.ru ранее, трёх человек, прибывших в Татарстан из Китая, госпитализировали в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике. Трёх пассажиров, прибывших из города Санья, доставили в больницу с повышенной температурой. Им диагностировали ОРВИ.