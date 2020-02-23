Ещё один человек скончался от коронавируса в Италии. Сообщается, что умерла пациентка больницы Кремоны.
Женщина была в тяжёлом состоянии. Она лечилась от онкологии, также у неё был диагностирован коронавирус. Общее число жертв болезни в стране достигло трёх. Инфицированы 137 человек,
Стремительное распространение коронавируса в Италии связано с тем, что врачи не могут распознать симптомы вызванной им болезни. Об этом заявил глава департамента гражданской защиты европейского государства Анджело Боррелли. Он подчеркнул, что сложно делать прогнозы относительно того, как будет развиваться ситуация дальше, сообщает NEWS.ru.
Оперный театр Ла Скала в Милане отменил все спектакли из-за коронавируса, в стране перенесены на неопределённый срок три матча футбольной серии А, матч «Интера» в Лиге Европы может пройти без зрителей.
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