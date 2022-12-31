Треть немцев заявила, что Западу необходимо склонить Киев к переговорам YouGov: почти треть немцев считают, что Запад должен подтолкнуть Украину к переговорам

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Почти 30% немцев считают, что Запад должен склонить Киев к переговорам, следует из результатов опроса, проведенного социологической компанией YouGov для газеты Welt am Sonntag. В то же время 50% респондентов полагают, что решение о начале урегулирования конфликта с Россией должно принимать исключительно украинское правительство.

Жителей Германии также спросили об их отношении к возможному вступления Украины в ЕС и НАТО после заключения мирного соглашения. Эту идею поддерживают 31% немцев, еще 13% — считают, что Украине необходимо вступить только в ЕС, а 10% полагают, что достаточно вступления только в НАТО. Только 26% опрошенных уверены, что вступление Украины в НАТО и ЕС излишне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что мирные переговоры с Москвой станут возможны лишь после того, как РФ поймет, что ей не достигнуть своих целей в конфликте. При этом он назвал военную поддержку Киева кратчайшим путем к достижению перемирия.

Кроме того, он высказался об атаках Украины на российские военные объекты. Тогда он отметил, что считает их абсолютно законными, поскольку каждая страна имеет право защищать себя.