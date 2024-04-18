Трех депутатов Госдумы РФ приговорили к колонии на Украине СБУ: три депутата Госдумы РФ заочно приговорены к 15 годам колонии на Украине

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Служба безопасности Украины (СБУ) вынесла заочный приговор трем депутатам Госдумы РФ за поддержку решения о признании независимости ДНР и ЛНР, сообщило управление ведомства по Тернопольской области в своем Telegram-канале. Речь идет о 15 годах тюремного заключения.

На основании собранных улик суд признал российских депутатов виновными по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), — говорится в сообщении.

Приговор, в частности, был вынесен чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову, отметили в СБУ. Кроме него, под решение украинского суда попали Виктор Казаков и Георгий Карлов.

Ранее Хамовнический суд Москвы заочно арестовал трех командиров ВСУ по обвинению в убийствах. Речь идет о Павле Федосенко, Федоре Ярошевиче и Андрее Матвиишине, которым вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ярошевич до 2023 года командовал 19-й ракетной бригадой ВСУ, следствие посчитало его причастным к удару по Донецку ракетой «Точка-У». Федосенко же возглавляет 92-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ, а Матвиишин командует 8-м отдельным полком украинского спецназа.

До этого Верховный суд ДНР приговорил к длительным срокам 10 участников украинского националистического полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением.