Требования украинского посла Мельника снова разозлили немцев

В Германии пользователи твиттера в очередной раз высказали возмущение по поводу поведения посла Украины Андрея Мельника, который постоянно требует поставлять Киеву всё больше оружия. Многие из них напомнили дипломату, что Германия не является участником данного конфликта, а часть разозлённых немцев призвала его наконец-то извиниться и покинуть страну.

В первую очередь нужен тяжёлый немецкий ответ на ваше отношение к нашей стране. Вы ведёте себя явно не как дипломат. Вы хотите втянуть нас в войну. Зачем вы это делаете? — высказал возмущение Boris.

Пользователь Doks задал вопрос о том, что даст Украине поставка «Леопардов», если её войска не знают, как с ними управляться? Тогда, по его мнению, украинских солдат придётся обучать неделями, если не месяцами, прежде чем можно будет эффективно использовать эту технику.

Украина в НАТО? Нет. Украина в ЕС? Нет. Обязаны ли мы оказывать помощь? Нет. Какое нам, немцам, дело до Украины? Никакого. Какое нам дело до конфликта? Никакого. Это не наша война, — написал Achim Klenner.

Пользователь Mantra заявил, что пока Мельник находится в Германии, он бы «Украине даже петарды не прислал». По его словам, лучшее, что может сделать посол — извиниться и уехать из страны.

Сначала ругаете Германию, а потом требуете немецкое оружие. Сочувствие к Мельнику постепенно стремится к нулю, — отметили читатели.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник ранее раскритиковал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о дальнейших поставках вооружений для Киева. Он сообщил, что заявление Шольца об исчерпании поставок оружия Украине в Киеве встретили с разочарованием, поскольку ресурсы для поставок у Германии по-прежнему есть.

Также стало известно, что жители Германии собирают подписи под петицией к властям ФРГ с требованием выгнать посла Украины Андрея Мельника из страны. Свой голос за это решение можно отдать на сервисе Change.org. Как отметил автор общественной инициативы, Мельник «зашёл слишком далеко». Особое раздражение у граждан вызвали ненавистнические высказывания украинского дипломата в адрес немецкого правительства.