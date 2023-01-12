Требование Украины поставило Данию перед выбором TV2: в Дании опасаются ослабления армии в случае отправки Украине гаубиц Caesar

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Гаубица Caesar

Дания оказалась перед тяжелым выбором после того, как Киев запросил у нее гаубицы Caesar. В Копенгагене опасаются, что ослабят свою армию, если удовлетворят просьбу Украины, сообщает телеканал TV2.

В сюжете телеканала объяснил возникшую проблему бывший командир артиллерийского полка, полковник Торбен Диксен Мёллер.

Это один из первых известных нам случаев, когда передача оружия Украине отрицательно скажется на датской обороне напрямую. Это тяжелое вооружение нужно нашим вооруженных силам, и на переоснащение уйдут годы, — считает он.

В сюжете объясняется, в чем заключается проблема для Дании — ей нужно исполнить обязательство перед НАТО, создав войсковую бригаду. При этом Копенгаген уже несколько лет не может получить от производителя 19 гаубиц французского производства. Отправив гаубицы в Киев, Дании будет затруднительно выполнить обязательство, что скажется на отношениях с Альянсом и, как следствие, на безопасности страны.

Армии крайне важно иметь полноценную артиллерийскую систему. Иначе у нас не будет боеспособной бригады. Поэтому передача гаубиц Украине будет значительной потерей, — указал Мёллер.

Решение по данному вопросу правительство Дании еще не приняло, уточнил телеканал.

Ранее генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что помощь Украине истощила военные запасы стран НАТО и ЕС. При этом он подчеркнул, что решение о предоставлении оружия было правильным, так как речь идет о европейской безопасности.