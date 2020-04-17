Травяной настил тлеет в Чернобыльской зоне отчуждения

https://static.news.ru/photo/a3730a52-8075-11ea-940b-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua/Global Look Press

В Чернобыльской зоне отчуждения тлеют травяной настил, древесина и пеньки в тех метах, где происходило горение.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по ЧС Украины. По её данным, тушение пожаров осуществляют ГАЗО совместно с подразделениями ГСЧС. На места тления сброшено уже 240 тонн воды.

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Корогодского, Котовского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств. Наблюдается тление травяного настила, — говорится в сообщении.

Инженерами создано 290 км минерализованных полос, в ликвидации тления задействованы 106 единиц техники, среди которой три вертолёта и два самолёта, и тысяча человек личного состава, передаёт «Интерфакс-Украина».

Ранее NEWS.ru писал, что Управление по вопросам гражданской защиты Киевской горгосадминистрации предупредило жителей столицы о необходимости соблюдать меры безопасности в связи с разнесёнными ветром продуктами горения после пожара рядом с Чернобыльской АЭС.