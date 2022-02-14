Трасс заявила, что Россия может вторгнуться на Украину в любой момент

Россия может вторгнуться на Украину в любой момент, полагает министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В своём сообщении в Twitter по итогам заседания правительственного комитета по реагированию на кризис (COBR) она добавила, что Британия уделяет приоритетное внимание обеспечению безопасности своих граждан на Украине.

Согласно последним данным, Россия может вторгнуться в любой момент, и мы призываем Кремль к деэскалации. Мы уделяем приоритетное внимание обеспечению безопасности граждан Великобритании на Украине, — сообщила она.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия нападёт на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО со ссылкой на данные американской разведки. Bloomberg же назвал датой начала конфликта 15 февраля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном отметил, что кампания США о «российском вторжении» на Украину преследует провокационные цели.

Такие действия со стороны Вашингтона, по мнению Лаврова, поощряют Киев к отказу от Минских соглашений и к попыткам решить конфликт в Донбассе силовым путём. Кроме того, Лавров уточнил, что США и НАТО игнорируют ключевые положения для РФ по вопросам гарантий безопасности.