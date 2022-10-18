Трасс заявила, что не покинет пост премьера Британии Трасс заявила, что пока не оставит пост премьера Британии

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что пока не собирается оставлять пост на фоне призывов о ее отставке. Намерена работать на благо страны, отметила она в беседе с телеканалом Би-би-си.

Я буду во главе Консервативной партии на следующих всеобщих выборах... Мы сейчас переживаем очень трудные времена и просто не можем тратить время на разговоры о Консервативной партии вместо того, чтобы делать то, что мы должны. Это мое послание коллегам, — подчеркнула премьер.

По ее словам, она принимает на себя ответственность за «совершенные ошибки». Кроме того, она извинилась за ошибочные решения.

Я действительно хочу принять на себя ответственность и извиниться за совершенные ошибки. Я хотела помочь людям справиться со счетами на энергию, с проблемой больших налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро, я это признала, — сказала Трасс.

Правительство Британии во главе с Трасс попало под шквал критики, обнародовав план поддержки экономики страны.

Ранее стало известно, что вечером 17 октября Лиз Трасс собирала на Даунинг-стрит членов своего кабинета «на экстраординарную встречу». Глава консерваторов хотела заручиться их поддержкой и убедить в том, что она «еще не хромая утка». В последние дни британские политики и журналисты в один голос говорят, что под ней всерьез шатается кресло, которое Трасс заняла менее двух месяцев назад.