Трасс в должности премьера Британии позвонила Зеленскому

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Лиз Трасс в должности премьер-министра Великобритании в первую очередь позвонила президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она заверила его, что он может рассчитывать на полную поддержку и долгосрочную помощь Лондона, пишет Reuters.

Трасс в ходе разговора с украинским лидером приняла его приглашение посетить Киев в ближайшее время. В этот же день украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко рассказал о начале подготовки визита нового британского премьера на Украину.

О содержании телефонных переговоров Трасс и Зеленского рассказала пресс-секретарь Даунинг-стрит.

В своем первом телефонном разговоре с иностранным лидером после вступления в должность премьер-министра Трасс подтвердила свою полную поддержку украинскому лидеру и заявила, что Украина может рассчитывать на долгосрочную помощь Великобритании, — рассказала представитель Трасс.

По ее словам, лидеры двух стран «обсудили необходимость укрепить международную безопасность и меры, необходимые для того, чтобы перерезать поток средств, финансирующих Путина».

Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Соединенного Королевства 6 сентября. Букингемский дворец опубликовал фотографию с аудиенции 47-летнего политика с королевой Елизаветой II, которая прошла во вторник в замке Балморал в Шотландии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс в первую очередь определиться со своей позицией в отношении ближайших соседей, включая французского лидера Эммануэля Макрона. По мнению российского министра, это важнее, чем окончательная формулировка заведомо негативной позиции Трасс по отношению к России.