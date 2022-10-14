Трасс уволила главу Минфина Великобритании Квартенга

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Квази Квартенг

Министр финансов Великобритании Квази Квартенг написал в Twitter, что был уволен со своего поста спустя 38 дней после вступления в должность. Решение приняла премьер Лиз Трасс. Сообщения об отставке начали циркулировать 14 октября, когда о его уходе как о решенном деле со ссылкой на источники в правительстве страны сообщили едва ли не все британские масс-медиа. При этом еще вчера Квартенг говорил, что «стопроцентно не собирается в отставку».

Вы попросили меня остаться в стороне в качестве канцлера казначейства. Я принял отставку. Когда вы попросили меня стать вашим канцлером, я сделал это, полностью осознавая, что ситуация, с которой мы столкнулись, была невероятно сложной, с ростом глобальных процентных ставок и цен на энергию. Однако ваше видение оптимизма, роста и перемен было правильным, — отметил Квартенг.

Как сообщает Sky News, причиной увольнения Квартенга стал предложенный им план бюджета, который получил название «План Роста». Телеканал уточняет, что из-за этого плана фунт приблизился к рекордно низкому уровню по отношению к доллару, повысив стоимость госзаймов и ставки по ипотечным кредитам.

3 октября в парламентский Комитет 1922 Великобритании поступило первое письмо с призывом провести голосование по вопросу доверия Трасс. Комитет 1922 объединяет рядовых депутатов от правящей Консервативной партии.

Сообщалось, что причиной недовольства однопартицев Трасс стала программа по борьбе с экономическим кризисом. В ее основу легла идея о резком сокращении налогов в стране. По словам самой Трасс, министр финансов Квартенг настоял на снижении максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%. При он провел встречи с 25 членами Палаты общин британского парламента и все они, по словам Трасс, восприняли планы властей в штыки.