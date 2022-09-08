Трасс: смерть королевы Елизаветы II — шок для нации и мира

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6 сентября 2022 года, Балморал, Соединенное Королевство: королева Елизавета II приветствует Лиз Трасс во время аудиенции в Балморале

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс высказалась о кончине королевы Елизаветы II, назвав событие «шоком для британской нации и мира» во время выступления на Даунинг-стрит. Политик назвала почившую монархиню «скалой, на которой была построена современная Британия». По словам Трасс, Соединенное Королевство расцвело в эпоху правления Елизаветы II.

Это день большой утраты, но королева Елизавета II оставила большое наследие. Сегодня корона переходит к нашему новому монарху, нашему новому главе государства, Его Величеству королю Карлу III (принц Чарльз. — NEWS.ru). Вместе со всей нацией мы скорбим о потере его семьи, — заявила Трасс.

По ее словам, британскому народу нужно сплотиться, чтобы поддержать Чарльза и помочь ему нести корону, которую он принял от своей матери.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что королева Великобритании Елизавета II скончалась. В лондонской резиденции отметили, что принц Чарльз и его супруга герцогиня Камилла этой ночью останутся в Шотландии в замке Балморал, где почила британская монархиня.

До этого сообщалось, что принц Гарри (внук) и его супруга Меган Маркл выехали в замок Балморал. Чета находилась в Германии в момент, когда стала поступать информация об ухудшившемся состоянии монархини. Позже выяснилось, что супруги приедут в замок раздельно.