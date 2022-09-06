Трасс рассказала, как будет бороться с высокими ценами на энергию Bloomberg: Трасс выделит £130 млрд, чтобы заморозить цены на энергию

Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лиз Трасс

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует выделить до £130 млрд на борьбу с инфляцией и энергетическим кризисом, передает Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Глава кабмина намерена зафиксировать предельные цены на электричество и газ для среднестатистической британской семьи на уровне или ниже £1971 ($2300). Экономическая программа рассчитана на ближайшие 18 месяцев.

Издание также приводит данные регулятора Ofgem, который предупреждал, что счета за электроэнергию в Великобритании могут вырасти с октября на 80%, а предельная платежка домохозяйств будет превышать £3,5 тысячи. Таким образом, семьям пришлось бы выбирать между отоплением своих домов и другими статьями расходов.

5 сентября Трасс избрана новым премьер-министром страны. За ее кандидатуру проголосовало большинство членов Консервативной партии. Трасс станет третьей женщиной-премьером в истории страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. В своей речи после избрания Трасс поблагодарила бывшего главу кабмина Бориса Джонсона за реализацию Brexit, за победу над Лейбористской партией и ее экс-лидером Джереми Корбином, за борьбу с коронавирусом, а также за ответ на внешнюю политику России.

Ранее Трасс также пообещала в случае своего избрания уже в течение первой недели премьерства представить действия в отношении цен на электричество. Она подчеркнула необходимость «принимать жесткие решения».