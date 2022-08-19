Трасс пообещала вызвать Путина на серьезный разговор Bloomberg: Лиз Трасс подтвердила намерение встретиться с Путиным на саммите G20

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Лиз Трасс

Кандидат на пост следующего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс подтвердила намерения вызвать президента России Владимира Путина на «серьезный разговор» во время саммита G20, сообщил Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря политика. Об этом стало известно после того, как президент Индонезии Джоко Видодо заявил об участии Путина в международной встрече, которая пройдет на Бали в ноябре.

Ранее пресс-секретарь Трасс уже высказывался о намерениях британского политика встретиться с президентом России.

Я думаю, что очень важно, чтобы голоса свободного мира противостояли Владимиру Путину. Я была готова встретиться лицом к лицу с Сергеем Лавровым, я готова сказать Путину напрямую и позвонить ему перед теми очень важными колеблющимися странами, такими как Индия и Индонезия. Поэтому я бы поехала туда и позвала Путина, — заявляла она.

Ее конкурент в предвыборной гонке Риши Сунак напротив рассказал о неготовности «сидеть с Путиным за одним столом» во время саммита. По его мнению, президент России виновен в смертях жителей Украины, и Сунаку неприятно его общество.

Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что Путин намерен посетить саммит G20 на Бали. Он также заявил о желании приехать на встречу «Большой двадцатки» председателя КНР Си Цзиньпина.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учетом влияния украинского фактора».

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, формат участия Путина в саммите G20 определят по мере приближения встречи. Он добавил, что Кремль исходит из наличия действующего приглашения на мероприятие.