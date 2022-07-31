Трасс пообещала при её власти не допустить нового референдума в Шотландии Трасс исключила повторный референдум в Шотландии при её власти

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания её премьером она не допустит нового референдума о независимости Шотландии. Подобный плебисцит возможен один раз в поколение, и я буду настаивать на этом, отметила британский министр иностранных дел, сообщает Telegraph.

Шотландские националисты согласились, что их референдум — это возможность, которая выпадает раз в поколение, и я буду настаивать на этом. <...> Я буду работать над укреплением всего нашего союза, — подчеркнула Трасс.

Она пообещала сделать на посту премьера то, что необходимо и правильно для защиты британского союза. Такое она уже сделала в отношении Североирландского протокола, добавила Трасс.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс заявила: она считает себя бунтаркой, которая хочет поменять положение дел в британской политике. Министр отметила, что в настоящее время страна столкнулась с глобальным экономическим шоком в связи с пандемией коронавируса и спецоперацией на Украине. По её мнению, настал поворотный момент для Британии — существовать в прежнем режиме или начать меняться.