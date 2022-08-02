Трасс пообещала бороться за Путина Глава МИД Великобритании Трасс оговорилась о планах по работе с Путиным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Во время выступления перед коллегами по Консервативной партии в Эксетере кандидат в премьер-министры Великобритании Лиз Трасс оговорилась, высказываясь о президенте РФ Владимире Путине. Как передает Daily Express, политик пообещала бороться за российского лидера.

Я продолжу бороться за Владимира Путина! — заявила Трасс.

Затем кандидат на пост премьер-министра исправилась. Он уточнила, что будет бороться против Путина.

Трасс добавила, что введет в действие «самый жесткий режим санкций в отношении России». Кроме того, она пообещала увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. Последнее необходимо в связи с «возросшей угрозой», считает политик.

После отставки Бориса Джонсона в Великобритании началась предвыборная гонка. В финальный тур вышли два кандидата: глава МИД Великобритании Лиз Трасс и Сунак. В последнем туре голосовать за нового премьера королевства будут все члены партии — около 200 тысяч человек.

Предполагается, что голосование проведут по почте. Результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва. Британские СМИ считают Трасс явным фаворитом. Сунак в свою очередь открыто признался, что считает себя аутсайдером, однако пообещал приложить максимум усилий, чтобы завоевать каждый голос.