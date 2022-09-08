Трасс пока не планирует лететь в Шотландию к Елизавете II

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс не планирует 8 или 9 сентября лететь в Шотландию в замок Балморал, где сейчас пребывает королева Елизавета II, сообщает Reuters. Ранее в Букингемском дворце вышло сообщение, в котором говорилось о беспокойстве врачей за состояние здоровья британской монархини. Елизавете II посоветовали находиться под постоянным наблюдением медиков.

Представитель премьера Великобритании Трасс заявил, что у Трасс нет планов посетить Шотландию в четверг или пятницу, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл выехали в замок Балморал в Шотландии, где находится королева Елизавета II. Чета находилась в Германии в момент, когда стала поступать информация об ухудшившемся состоянии монархини.

До этого стало известно, что Балморал уже выехали дети Елизаветы II — принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард. Также туда направляется внук королевы, принц Уильям.

Телеканал BBC на фоне заявлений Букингемского дворца об ухудшившемся состоянии королевы начал менять эфирную сетку. Медиаресурс сократил свое дневное расписание и ведет прямую трансляцию новостей. Смена караула в Букингемском дворце также отменена.