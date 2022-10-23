Трасс по случаю отставки с поста премьера устроила две вечеринки Sunday Times: Трасс после отставки устроила две вечеринки

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Уходящий премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 22 октября устроила вечеринку по случаю своей отставки. Мероприятие организовали в загородной резиденции Чекерс под Лондоном, сообщает Sunday Times.

Издание уточнило, что уходу с поста главы правительства Трасс намерена посвятить еще одну вечеринку. Она намечена на 23 октября.

На первом мероприятии Трасс благодарила за работу министров правительства, которое она возглавляла, на вторую вечеринку приглашены ее ближайшие соратники и их партнеры.

Sunday Times отмечает, что также уходил с должности премьера предшественник Трасс Борис Джонсон.

Ранее друзья и союзники Лиз Трасс сообщили, что политик в панике отправила им сообщения около 04:00 в «суматошный» день заявления об уходе с должности. По словам одного из них, Трасс до последнего не теряла надежды, что останется на посту. Однако позже премьер начала осознавать безвыходность своего положения.