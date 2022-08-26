Трасс отказалась назвать Макрона другом Великобритании Лиз Трасс усомнилась, что Макрон является другом Великобритании

Фото: Martyn Wheatley/Parsons Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Глава МИД Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Лиз Трасс заявила, что не решила, можно ли назвать президента Франции Эммануэля Макрона другом ее страны. Такой вопрос был поставлен перед нею и другим кандидатом на премьерский пост Риши Сунаком в городе Норидж на предвыборных дебатах Консервативной партии, трансляцию которых вел телеканал Sky News.

Пока неясно... Если я стану премьер-министром, я буду судить его по поступкам, а не по словам, — подчеркнула Трасс.

Риши Сунак однозначно заявил, что главу Пятой республики считает другом Великобритании.

Многочисленные разногласия между Лондоном и Парижем появились после Brexit.

Ранее стало известно, что Лиз Трасс заявила: в случае избрания её премьером она не допустит нового референдума о независимости Шотландии. Подобный плебисцит возможен один раз в поколение и она будет настаивать на этом, отметила британский министр иностранных дел. Трасс пообещала сделать на посту премьера то, что необходимо и правильно для защиты британского союза.