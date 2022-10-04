Трасс оценила возможность досрочных парламентских выборов в Великобритании Трасс сообщила, что население Британии не хочет новых выборов

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Действующий премьер Британии Лиз Трасс заявила, что население страны «не хочет» проводить новые парламентские выборы. Так министр отреагировала на ряд публикаций в СМИ о призывах провести новые выборы в стране. Отмечалось, что у Консервативной партии может оказаться мало шансов на победу в случае нового голосования.

Я не думаю, что население желает сейчас выборов, — сказала Трасс.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что премьер-министр Великобритании может быть отправлена в отставку уже предстоящей зимой. Он не исключил, что на пост главы правительства Соединенного Королевства может вернуться Борис Джонсон.

Эксперт пояснил, что Трасс стала премьер-министром благодаря довольно популистским реформам вроде заморозки цен на электроэнергию, снижения налогов. Однако экономический кризис в стране усугубляется, и к зиме ситуация может стать еще хуже. Трасс своими действиями только способствует этому, а каких-либо успехов достичь пока не успела.

Накануне стало известно, что соратник Трасс по Консервативной партии Майкл Гоув призвал парламент вынести ей вотум недоверия. Причиной недовольства Гоува и его сторонников стала предлагаемая Трасс программа по борьбе с экономическим кризисом.