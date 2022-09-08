Трасс нашла опасный способ увеличить добычу газа в Великобритании Премьер Британии Трасс заявила о планах отменить запрет на добычу газа по методу фрекинг

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Лиз Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс планирует отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта (фрекинг), против которого выступают эксперты в области экологии, передает РИА Новости. По словам политика, в случае реализации этого способа добычи, газ в стране появится через шесть месяцев.

Мы отменим мораторий на добычу наших огромных резервов сланцевого газа (методом фрекинг. — NEWS.ru), что позволит получить газ уже через шесть месяцев, — заявила Трасс на заседании парламента.

Запрет на такой метод добычи природных ресурсов был введен в 2019 году, после того, как экологи сообщили о рисках появления сейсмической активности.

Ранее британский журналист и эксперт в сфере экономики Мартин Льюис заявил, что миллионы британцев окажутся на грани смерти из-за резкого скачка цен на энергоносители после того, как национальный регулятор страны Ofgem подтвердил повышение ценового предела до 80%. По его словам, годовой счет среднего домохозяйства с октября увеличился с 1971 до 3549 фунтов стерлингов.