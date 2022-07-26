Трасс напугал грохот в ТВ-студии на вопросе о России Теледебаты кандидатов в премьеры Британии неожиданно оборвались из-за грохота в студии

Фото: Europa Press/A.Ortega.Pool/Global Look Press

Лиз Трасс

Дебаты кандидатов в премьер-министры Великобритании оборвались самым неожиданным образом из-за инцидента в прямом эфире. Во время выступления нынешнего министра иностранных дел Лиз Трасс в студии раздался грохот, изрядно напугавший политика. Трансляцию вёл телеканал Talk TV.

Министр как раз говорила о России, в частности о том, что президент Владимир Путин не остановится, если добьётся успеха на Украине. Свою мысль Трасс закончить не успела из-за грохота в студии, она воскликнула «О боже мой!» и быстренько ушла с подиума. Трансляция была прервана.

Как сообщили позже британские СМИ, в эфире стало плохо ведущей Кейт МакКанн. Организаторы дебатов подтвердили, что проблема носила исключительно «медицинский характер», это не была проблема безопасности и кандидатам ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что бывший глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак стал победителем предыдущих теледебатов среди кандидатов на пост премьер-министра страны. Политик набрал 24% голосов телезрителей, которые посчитали его выступление лучшим.