Трасс, которая лопнула: британские тори теряют власть на поколение вперед Премьер-министр Соединенного королевства не прошла испытательный срок. Кто следующий: Сунак, Мордант, Гоув или кто-то, кого мы еще не знаем?

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лиз Трасс

Лиз Трасс 20 октября объявила о своей грядущей отставке. Таким образом она стала самым «скоротечным» премьер-министром в истории Великобритании. Она в любом случае «попала в историю» уже тем, что начала свое премьерство при одном монархе, а заканчивает его при другом, а также тем, что стала третьей женщиной во главе кабинета за всю историю страны. Однако во всем остальном полуторамесячное премьерство Лиз Трасс будет вспоминаться британцам как полная катастрофа.

Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта ерунда продолжается уже достаточно долго, – написал в Twitter по этому поводу официальный мышелов резиденции премьера на Даунинг стрит, 10, кот Ларри.

Более того, в отношении Трасс сейчас в Британии ерничает даже салат-латук. Дело в том, что неделю назад издание Daily Star запустило трансляцию латука и стало принимать ставки, кто продержится дольше — Трасс на посту премьера или сала-латук, который обычно сгнивает полностью за 35 дней. В настоящее время в трансляции салат празднует победу, играет гимн.

Признаю, что в нынешней ситуации я не могу исполнить свой мандат, выданный мне Консервативной партией, - заявила Трасс, выступая с заявлением об отставке. - Поэтому я провела разговор с Его Величеством королем, чтобы уведомить его: я ухожу как лидер Консервативной партии. Этим утром я встретилась с председателем Комитета 1922 сэром Грэмом Брэди. Мы договорились, что будут проведены выборы нового партийного лидера – процесс будет закончен в течение следующей недели. Это обеспечит преемственность налоговой политики, гарантирует экономическую стабильность и национальную безопасность страны. Я буду оставаться премьер-министром до тех пор, пока преемник не будет выбран.

Хотя о том, что она окончательно покинет премьерский пост после выборов нового главы Консервативной партии (выборы могут пройти на следующей неделе) Лиз Трасс объявила днём 20 октября, но кабинет, сформированный Лиз Трасс в последние дни царствования Елизаветы II, с первого же дня вызывал у знакомых с персоналиями наблюдателей сильные сомнения в его работоспособности. Но даже съевшие собаку на британской внутренней политике эксперты не могли объяснить выбор, к примеру, Квази Квартенга на должность министра финансов.

Всю эту пеструю команду объединял один фактор: политические взгляды ее членов являются более правоконсервативными, чем даже у сторонников трампистского крыла американской Республиканской партии. Кабинет Трасс стал своего рода «консервативной фракцией» внутри Консервативной партии, и такой «консерватизм в квадрате» выводил её на самую границу политического мейнстрима, за которой, как утверждают эксперты, начинается уже несистемный радикализм.

Фото: Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press Квази Квартенга

Первые же шаги нового кабинета оказались настолько хаотическими и непрофессиональными, что напоминали игру дворовой футбольной команды, невесть каким образом попавшей на Чемпионат мира. «Лиз, мы всё уронили» — пожалуй, этот был бы лучший мем, которым можно описать действия команды Трасс. Лучшим показателем хаоса, в которую та ввергла Великобританию, стало невиданное с середины 1980-х годов падение фунта стерлингов — прямое следствие проекта бюджета с дефицитом в сотни миллиардов фунтов, который Квази Квартенг внес в качестве своего первого проекта на посту главы Минфина. Напомним, привел к панической распродаже инвесторами номинированных в фунтах ценных бумаг, что потянуло на дно национальную валюту. Его не насторожило даже, что подобная практика в США с раздачей «вертолетных денег» уже привела к сильной инфляции.

Понятно, что серьезные инвесторы не спешили вести дела в такой обстановке и «легли на дно» в ожидании, когда на Дауниг-стрит, 10 заселится более предсказуемая команда.

Отставка Квартенга, столь же молниеносная, как его назначение, уже не помогла удержать карточный домик. 19 октября объявила об уходе и глава МВД Суэлла Браверман. В четверг группа влиятельных членов Консервативной партии прямо поставила вопрос о том, что этот адрес следует покинуть и самой Лиз Трасс.

Всё, что происходит, не имеет никаких оправданий. Беспомощность правительства отражает печальное положение дел в Консервативной партии на всех уровнях. Все члены кабинета в равной мере бесталанные и стоят друг друга. Ущерб, который они причинили нашей партии, трудно описать, и его вряд ли можно будет нейтрализовать, — заявил, к примеру, высокопоставленный член Парламента консерватор Чарльз Уолкер.

И в самой Консервативной партии, и в непартийных кругах сходятся во мнении, что члены нынешнего (или теперь уже бывшего) кабинета пришли в политику, преследуя личные карьерные интересы, ради которых они с легким сердцем готовы пожертвовать интересами национальными. В частности, наблюдатели считают такой «торговлей национальным и интересами» планы правительства легализовать добычу сланцевой нефти на Британских островах. Экологи считают данный способ нефтедобычи варварским и наносящим ущерб природе, особенно в условиях маленького острова, на котором стоит Великобритания.

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press Суэлла Браверман

Голосование по этому вопросу в среду, когда 40 депутатов-тори воздержались, стало последним гвоздем в крышку гроба нынешнего правительства. После того, как стало понятно, что инициатива кабинета вызывает массовую оппозицию внутри собственной партии, уже и «дирижер» консервативной фракции в Парламенте (она отвечает за внутрипартийную дисциплину) Венди Мортон заявила, что покидает свою должность. Причем Мортон угрозами не ограничилась — она в самом деле поднялась со скамейки и направилась к выходу. Это выглядело как семейный скандал, потому что сама Лиз Трасс бежала за «дезертиркой», уговаривая ее не хлопать дверью (и все британцы, у которых телевизоры были настроены на парламентский канал, были свидетелями этого). В четверг на Даунинг-стрит объявили, что Мортон остыла и решила остаться в партии. Но треснувшая однажды чашка больше звенеть не будет никогда. А сейчас выяснилось, что и чашки-то более нет.

Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press Венди Мортон

А вот Суэлла Браверман (в полном соответствие со своей фамилией, означающей «смельчак») свою угрозу не просто осуществила сама, но еще и публично призвала Лиз Трасс уйти в отставку. Впрочем, Трасс менее суток назад утверждала, что совету не последует.

Я не намерена подавать в отставку. Я боец, а не дезертир, — заявила Трасс в среду.

Трасс в предыдущие дни ещё как-то пыталась поставить на киль свой опрокидывающийся корабль, заменив Браверман и Квартенга на менее радикальных Джереми Ханта и Гранта Шаппса соответственно. Однако для всех в Британии — в первую очередь в среде самих тори — было понятно, что никакие терапевтические меры ситуацию в правительстве, партии и стране не спасут.

В «мозговом центре» тори, так называемом Комитете-1922, сложилось мнение, что последним днем Лиз Трасс на посту премьера будет 31 октября — за оставшиеся до этой даты дни консерваторы должны подыскать кандидата, который во-первых, устроит партийное большинство политически; во-вторых, будет профессионально в состоянии разобрать завалы, оставленные за последние шесть недель своей предшественницей. Процесс поиска замены для Трасс комитет запускает в этот четверг, полагая, что ужасный конец все-таки лучше, чем ужас без конца. После заявления Трасс об отставке комитету больше нет нужды этот процесс затягивать.

Социологи прогнозируют, что Трасс нанесла имиджу консерваторов и самой идеологии британского консерватизма такой удар, что партия тори может уйти и не вернуться к власти на протяжении целого поколения британцев.

Британцы видят это позор изо дня в день. Если мы хотим, чтобы правительство не рассыпалось, надо дать возможность Джереми Ханту доработать до конца октября экономический план, чтобы национальная экономика наконец получила ориентиры по ценам на энергоносители, по выплатам пенсий и пособий, ставкам по ипотеке и т. д. И вот только после того, как рынки увидят эти индикаторы, следует поставить вопрос о смене главы правительства. В противном случае мы окажемся на задворках политики на протяжении поколения, — говорит один из лидеров Комитета-1922 Тобиас Эллвуд.

В Комитете-1922 полагают, что решение о персоналиях следует принимать за закрытыми дверями, поскольку «полоскание партийного белья» на публике еще больше подорвет общественное доверие к партии консерваторов и в худшем для них сценарии приведет к внеочередным выборам — который они проиграют с разгромным счетом. Согласно последним соцопросам, рейтинг пока еще оппозиционных лейбористов опережает рейтинг пока еще правящих консерваторов на 30 пунктов. Сократить это разрыв и не позволить партиям поменяться местами в будущем парламенте не помогут никакие полумеры.

Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Лиз Трасс

Партия консерваторов начала тонуть еще при Борисе Джонсоне, а Лиз Трасс просто довела этот крах до логического завершения, рассказала NEWS.ru эксперт по Британии Елена Ананьева.

Лиз Трасс стала премьером в тот период, когда консерваторы расхлебывали последствия стратегических просчетов, допущенных под лидерством Джонсона — в первую очередь, не оправдавшийся расчет на то, что Британия не пострадает от антироссийских санкций, потому что она мало зависит от поставок российских энергоносителей. Но Джонсон упустил из виду, что Британия зависит от мировых цен на нефть, и для главы правительства не понимать эту прямую логическую цепочку стало черной меткой. Трасс же вместо того, чтобы выправить допущенный крен, яростно продолжила тащить корабль на скалы, когда в тяжелой экономической ситуации для большинства британцев ее министр финансов предложил снизить налоги для богатых. Этим тори в одночасье отвратили от себя большинство избирателей. В последний момент консерваторы все-таки пытались отвернуть обратно, Хант предлагал более справедливую налоговую политику, чем в проекте Квартенга, но это вызывает неприятие уже со стороны брекзитёров и тех самых ультраконсерваторов, которые и привели Трасс во главу кабинета. Не будет преувеличением сказать, что единой консервативной партии больше не существует, и оценки, что партия не восстановится как организм, способный бороться за большинство в парламенте в течение следующего поколения, очень близки к реальности. От личности того кто сменит Трасс, зависит очень мало, будь то Риши Сунак, Пенни Мордант, Майкл Гоув или кто-угодно еще, кого британские политологи сейчас называют в качестве потенциальных новых премьер-министров. Елена Ананьева руководитель Центра британских исследований РАН

В четверг с заявлениями, призывающими Лиз Трасс уйти в отставку, один за другим выступали всё новые депутаты Парламента от Консервативной партии, в том числе имеющие решающие голоса члены Комитета-1922. И к середине дня количество перешло в качество: у оставшейся без поддержки собственной партии премьера не было иного выхода, как начать собирать вещи.

МИД РФ практически моментально отреагировал на заявление Трасс об отставке. "Такого премьера Британия ещё не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс", заявила днем 20 октября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. А член комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков заявил NEWS.ru, что "не стоит ожидать смены общеполитического курса Великобритании, максимум будут уточнения внутренней политики и точно не будет перемен в политике внешней".