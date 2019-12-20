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Подразделение эстонской полиции подтвердило, что его сотрудники рассылали журналистам Sputnik Estonia письма о санкциях, с которыми они могут столкнуться, пока работают в данном агентстве.

По словам руководителя бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Мадиса Рейдманда, людей, у которых имеется трудовой договор с «Россией сегодня», предупредили, что в отношении Дмитрия Киселёва и...