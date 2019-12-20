Договорённости, достигнутые между Россией, Украиной и Евросоюзом, позволят продолжить транзит российского газа через Киев с 1 января 2020 года, заявил представитель Еврокомиссии.
Трёхсторонний диалог по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом состоялся 19 декабря в Берлине.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия, Еврокомиссия и Украина подготовили проект соглашения по газу, который в ближайшее время будет доработан, по словам министра энергетики РФ Александра Новака.
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