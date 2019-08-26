https://static.news.ru/photo/28305c2c-c820-11e9-8e7b-fa163e074e61_660.jpgВходная группа здания ВТО Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press
Руководство США в лице главы государства Дональда Трампа выразило недовольство реформой Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил сам президент Соединённых Штатов Америки.
Нет, я не удовлетворён, — цитирует выступление политика на пресс-конференции саммита «Большой семёрки» во французском Биаррице «Политика сегодня».
Возможный выход США из Всемирной торговой организации сделает её дальнейшее существование бессмысленным, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
По мнению первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, это заявление главы Белого дома направлено на исполнение его предвыборных обещаний, так как после вступления Китая в ВТО она стала меньше отвечать интересам малого и среднего бизнеса и национальной экономики, писал News.ru.