Трамп сбежал из Рима от Зеленского «Страна.ua»: вторая встреча Зеленского и Трампа в Риме так и не состоялась

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Дональд Трамп

Вторая встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Риме так и не состоялась, сообщает «Страна.ua». По информации издания, на Банковой заявляли, что политики еще раз пообщаются после похорон папы римского Франциска, но этого не произошло.

Трамп уже улетел из Рима, — сообщили источники.

Отмечается, что хозяин Белого дома покинул Италию спустя всего час после завершения церемонии прощания с понтификом. Вместо Трампа Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Сам украинский лидер написал в соцсетях, что его первая встреча с президентом США в соборе Святого Петра была «хорошей и символичной».

Ранее сообщалось, что Трампа и Зеленского во время их разговора в Ватикане посадили друг напротив друга на два стула. При этом стола между политиками не было. Встреча длилась около десяти минут и проходила без присутствия третьих лиц. Эта встреча стала первой после крупной ссоры глав государств в Овальном кабинете.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что у России есть сомнения по поводу проведения мирных переговоров с Украиной. По его словам, Зеленский уже не раз демонстрировал полную недоговороспособность. Депутат также отметил постепенное сближение позиций Москвы и Вашингтона по поводу украинского конфликта. По мнению Журавлева, было важно рассказать США о первопричинах СВО.