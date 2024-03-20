Трамп рассказал об обидах Елизаветы II от принца Гарри и Меган Маркл Трамп: принц Гарри и Меган Маркл разбили сердце Елизавете II

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Елизавета II

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил принца Гарри и Меган Маркл в том, что они причинили горе покойной королеве Елизавете II, заявив об этом в беседе с Найджелом Фараджем на GB News. По словам политика, пара «разбила сердце Елизавете».

Я думал, что они относились к ней очень неуважительно. Хотя она не показывала этого, потому что была сильной и умной, но, я думаю, они разбили ей сердце, — заявил Трамп.

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган приняли решение отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи в 2020 году. Королева Елизавета II была «обижена» решением Гарри и Меган опубликовать это личное заявление. Вероятно, она пыталась отложить объявление после того, как Гарри попросил о встрече в ее частном поместье в Сандрингеме.

Ранее сообщалось, что Елизавета II обрадовалась, когда ей сказали, что супруга принца Гарри Меган Маркл не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа. Эту новость она прокомментировала словами «Слава богу».

За месяц до смерти Филиппа принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, в котором выступили в том числе с обвинениями в расизме в адрес королевской семьи. После этого отношения пары с королевской семьей стали натянутыми.