Rheinmetall призвал ЕС не надеяться на помощь США в случае военной угрозы Глава Rheinmetall Паппергер: США не помогут Европе в случае угрозы

США не будут помогать Европе в случае военной угрозы, заявил в интервью Financial Times гендиректор крупного оборонного концерна в ФРГ Rheinmetall Армин Паппергер. По его словам, в последние десятилетия европейские лидеры надеялись на американскую помощь.

Этого больше не случится, — заявил Паппергер.

Власти США четко обозначили, что не намерены платить за защиту союзников, уточнил он. Паппергер добавил, что Вашингтон сейчас сосредоточен на Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, Европа в случае военной угрозы «будет абсолютно одна», ей нужно создать большие группы оборонных компаний, способные конкурировать с американскими производителями.

Ранее американские СМИ сообщили, что союзники США по НАТО не обязаны вступать в боевые действия в случае атаки на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор в штате Гавайи, поскольку он не подпадает под действие ст. 5 устава Североатлантического альянса.

Аналогичная ситуация произойдет при нападении на штаб-квартиру Индо-Тихоокеанского командования, расположенную близ Гонолулу. Гавайи не являются частью Северной Америки, поскольку расположены в Тихом океане, а НАТО — Организация Североатлантического договора, заявил руководитель аналитического центра Pacific Forum International Дэвид Санторо.