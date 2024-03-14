Трамп призвал Европу не жалеть денег для Украины Трамп: Европа должна тратить на Украину столько же, сколько и США

Странам Европы следует больше тратить на поддержку Украины, поскольку сложившаяся ситуация несправедлива по отношению к США, выделяющим на эту цель примерно на $100 млрд больше, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax. Политик подчеркнул, что расходы Вашингтона по украинскому вопросу выше, чем суммарные расходы всей Европы.

Журналисты поинтересовались у Трампа, собирается ли он сократить объем финансирования Украины, если победит на выборах президента США. В ответ на это он заявил о недостаточном притоке денег из Европы, хотя именно европейские страны, по его мнению, находятся в большей опасности. При этом он так и не уточнил, что будет с американским бюджетом по Украине.

Европа платит малую долю от того, что мы платим. Европейские страны вместе взятые должны платить столько же [как США]. Они в гораздо большей опасности, чем мы <..> Европа тратит примерно на $100 млрд меньше на Украину. Это несправедливо по отношению к Америке Это несправедливо по отношению к американскому налогоплательщику, — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза практически согласовали выделение €5 млрд на военную помощь Украине. Как писала Financial Times, речь идет о программе, направленной на возмещение затрат на поставки вооружений украинской стороне в рамках внебюджетного Европейского фонда мира, значительная часть средств которого уже потрачена.