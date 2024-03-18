«Трагический фарс»: европейская страна не признала выборы президента России МИД Литвы: Вильнюс не признает выборы президента России

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Габриэлюс Ландсбергис

Литва не признает состоявшиеся в России выборы президента, заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, которые приводит портал Delfi, произошедшее является «трагическим фарсом». Процедуру голосования он также назвал недобросовестной.

Поэтому мы не считаем и не называем эту фальсифицированную и имитационную процедуру выборами, потому что она, к сожалению, больше похожа на трагический фарс, — заявил Ландсбергис.

Латвийский министр добавил, что выборы в России не соответствовали общепризнанным демократическим стандартам. По его словам, в этом случае нельзя говорить об «уважаемой в международном пространстве легитимности».

Ранее пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер также заявил, что Соединенные Штаты не признают и не будут признавать легитимность и итоги президентских выборов в России на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму. По его словам, Вашингтон не учитывает результаты референдумов в этих регионах. США, вопреки итогам волеизъявления граждан ЛДНР и упомянутых областей, продолжают считать эти регионы частью Украины, отметил Миллер.