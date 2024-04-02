«Трагически смешно»: британка с треском проиграла в крупной лотерее Жительница Великобритании ошиблась с номерами и проиграла в крупной лотерее

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Жительница Великобритании визажистка Николь Макриганнис была близка к получению безвозмездных ежегодных выплат, но проиграла в лотерее, выбрав неправильные номера в билете. На своей странице в социальной сети Twitter (X) она призналась, что маниакально смеялась и плакала, когда узнала о проигрыше.

Британка рассказала, что участвовала в лотерее «Набор на всю жизнь» во второй раз. Николь в случае успеха могла получать следующие 30 лет «зарплату» в 120 тысяч фунтов стерлингов в год (около 14 млн рублей). Девушка выбрала несколько случайных номеров, но оказалось, что все они были на одну цифру больше, чем выигрышная комбинация. Николь отметила 03, 12, 20, 39, 44, а для победы нужны были 02, 11, 19, 38 и 43. Это заставило ее «маниакально смеяться и плакать».

Я думала, что это было так трагически смешно. Я была со своей лучшей подругой Джесс и сразу позвонила маме, и они обе не могли понять, почему я была так шокирована, — объяснила девушка.

Николь, подрабатывающая официанткой, рассказала, что в случае выигрыша купила бы семье машину, а себе — дом.

Ранее в Великобритании 69-летнюю жительницу Лондона после целой серии побед в лотереях заподозрили в мошенничестве. Сейчас она не может получить полагающиеся деньги за последний розыгрыш и считает ситуацию отвратительной и позорной.