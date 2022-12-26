Традиционную встречу Йоулупукки с Дедом Морозом отменили из-за спецоперации

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Встреча российского Деда Мороза с финским Йоулупукки

В этом году не состоится уже традиционная встреча Йоулупукки (новогодний волшебник из Финляндии) с его российским коллегой — Дедом Морозом, передает телеканал Yle. В первый раз два символа зимних праздников встретились в 2011 году. Это произошло на восточной границе Финляндии. На этот раз встреча не состоится. Причина — проведение Россией специальной военной операции на Украине.

Отмечается, что инициатором отмены акции «Рождество начинается на границе» была финская сторона.

Встреча Йоулупукки с Дедом Морозом не состоится только в третий раз за 11 лет. В 2020 и 2021 годах ее также отменяли, но повод был иным. Тогда встречи не проводились в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В ноябре Запад ввел санкции в отношении Деда Мороза из Великого Устюга. Ограничения на АО «Дед Мороз» наложили США и Евросоюз. Компания рассматривается в качестве организации, которая осуществляет деятельность в сфере туризма.

Ранее сто Дедов Морозов со всей России прошли маршем в Новосибирске — новогодней столице страны. В центре города также прошли гулянья, в ходе которых состоялся праздничный концерт от новосибирских творческих коллективов.

У городской елки жители водили хороводы и загадывали желания. Под конец дня состоялся первый всероссийский съезд Дедов Морозов.