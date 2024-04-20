«Тоталитарный режимчик»: Захарова оценила планы Эстонии на православие Захарова заявила, что в Эстонии действует тоталитарный режим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова вице-канцлер МВД Эстонии Райво Кюйта, который заявил о необходимости для эстонских православных приходов выйти из подчинения РПЦ. Чиновник подчеркнул, что первые встречи по этому поводу уже состоялись. По его словам, на следующей неделе подобная деятельность будет расширена. Захарова выразила мнение, что республику превратили в «тоталитарный режимчик».

Эстонию превратили в тоталитарный режимчик, — написала она.

Ранее стало известно, что глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс планирует предложить парламенту страны (Рийгикогу) признать террористической организацией Московский патриархат. В таком случае деятельность РПЦ в стране может быть запрещена по решению суда. Министр считает, что это не повлияет на прихожан и храмы не будут закрыты, но удастся разорвать «связи с Москвой».

Заявление министра внутренних дел Эстонии является театром абсурда, писал в Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он добавил, что подобные заявления, вероятнее всего, делаются в попытках заслужить симпатию «у хозяина».

Эстонские власти хотят признать террористической организацией Московский патриархат, так как они борются против христианства в целом, допустил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его словам, РПЦ в Эстонии гораздо популярнее местной лютеранской церкви.