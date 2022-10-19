«Тоталитаризм через войну»: публицист раскрыл планы главы Молдавии Санду Публицист Чубашенко: Санду уготовила Молдавии военное положение и отмену Конституции

Фото: ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Майя Санду

Чтобы удержаться у власти, президент Молдавии Майя Санду может отменить Конституцию и установить режим личного правления, считает публицист Дмитрий Чубашенко. По его словам, «окончательный переход к тоталитаризму через войну» будет сопровождаться объявлением мобилизации, введением военного положения, массовыми поставками оружия из-за рубежа, а возможно, и прямым вводом на территорию правобережной Молдавии иностранных войск. При этом, по мнению Чубашенко, все свои военные действия Санду представит как крайне необходимые меры по сохранению мира, демократии и свободы в Молдавии, пишет EADaily.

У Санду остался только один способ удержать власть — еще больше закрутить гайки, окончательно растоптав остатки правового государства и демократических норм. Если она пойдет по этому пути — а другого выхода для сохранения своего режима у нее нет, — то ей придется вводить военное положение, отменять все выборы, ограничивать демократические права и гражданские свободы, — считает Чубашенко.

Ранее глава молдавского государства Майя Санду заявила, что за митингами недовольных социальной политикой жителей страны стоят «пророссийские преступные группировки», выступающие против европейского выбора Молдавии, и пообещала «жестко наказать предателей родины».

Санду ранее сообщила, что спецорганы Молдавии дополнительно проверяют всех граждан России, которые приезжают в республику, чтобы контролировать ситуацию в сфере безопасности.