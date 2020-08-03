Торжественное открытие нового моста состоялось в Генуе

https://static.news.ru/photo/d3516ef0-d5c3-11ea-894c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Riccardo Arata/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Генуи торжественно открыли новый мост в городе в присутствии президента Италии Серджо Маттарелле. Его возвели на месте крушения старого моста, при котором погибли 43 человека.

Торжество началось с гимна и зачитывания имён жертв. Родственники погибших также прибыли на церемонию и начали её бойкотировать. По их словам, компания, которая обслуживала мост, продолжит следить и за новой переправой. Хотя одной из вероятных причин обрушения эксперты ранее называли некачественный сервис. Также к родственникам из солидарности присоединились и спасатели.

Трагедия произошла в Генуе 14 августа 2020 года. В результате происшествия погибли 40 человек, а 20 получили травмы. Первый мост возвели в 1960 году. Он давно вызывал своим видом опасения у специалистов.

Как информировал NEWS.ru, прощание с жертвами крушения моста состоялось в Генуе в августе 2018 года. В стране прошла государственная панихида.