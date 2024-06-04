«Тонкий-тонкий намек»: Австралия одной деталью раскрыла отношение к Украине Активист Бойков: Австралия демонстрирует несерьезное отношение к Зеленскому

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Власти Австралии, которые собираются послать на «саммит мира» в Швейцарии министра страхования по инвалидности Билла Шортена, подали миру сигнал, что относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому несерьезно, заявил РИА новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как «австралийский казак». По его словам, такой выбор представителя неслучаен: Канберра хотела бы при случае сотрудничать с Пекином и Москвой, а вот Киев властям безразличен.

Австралия таким образом подает сигнал, такой тонкий-тонкий намек: мол, ребята, мы относимся к Зеленскому несерьезно. Рядовые австралийцы уже высмеивают собственное государство — оно отправляет на «саммит мира» министра по страхованию инвалидности <...> Я вижу в этом, по сути, шуточном «назначении» на саммит здравый смысл — значит, Австралия меняется, значит, все будет хорошо, — отметил Бойков.

Бойков напомнил, что власти Украины настаивали на том, чтобы Австралию на мероприятии представлял премьер или вице-премьер. Однако «все серьезные авторитетные личности планеты Земля» постепенно «уходят от участия в этом фарсе», констатировал собеседник агентства. Сам Шортен пока не подтвердил информацию о своем участии в саммите.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал, что президент США Джо Байден не посетит конференцию по Украине в Швейцарии, так как будет собирать деньги на избирательную кампанию. Политик приедет на саммит G7 в Италию, но вернется в Штаты прямо перед началом конференции в Швейцарии. Аналитик назвал такое поведение настоящей сенсацией.

При этом австралийский вице-премьер Ричард Марлз объявил, что Канберра не планирует изымать заблокированные на ее территории российские активы в пользу Киева. Он подчеркнул, что власти страны также не будут использовать замороженные российские активы для «финансирования военных действий на Украине».