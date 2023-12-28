Толпы украинцев выстроились в очередь за документами в Варшаве Журналист Бородовой: украинцы выстроились в очередь за паспортами в Варшаве

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Толпы украинцев выстроились в очередь за документами у Паспортного сервиса в Варшаве, который относится к Государственной миграционной службе Украины, сообщил в соцсети Twitter (X) главред украиноязычного польского портала Gromada24 Дмитрий Бородовой. Он предположил, что причиной ажиотажа стал разработанный Киевом законопроект о мобилизации.

Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами, — написал журналист.

Комментаторы предположили, что украинцы за рубежом начали оформлять новые паспорта, действительные в течение 10 лет, ведь если закон о мобилизации на Украине примут, уклонисты в ближайшее время не смогут обновить документы.

Ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новый законопроект о мобилизации и военной службе, который разрабатывает правительство, противоречит законодательству. Омбудсмен отметил, что речь идет о нарушении «прямой нормы конституции», согласно которой человек не может быть ограничен в своих правах, тем более на бесконечной основе. Лубинец пообещал, что непременно озвучит все возражения и мысли на этот счет, когда документ попадет к нему на стол.