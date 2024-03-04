«Только жесткий отпор»: экономист назвал способ помирить Варшаву и Киев Экономист Беляев: жесткие меры Варшавы сподвигнут Киев к действиям на границе

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Украинская сторона столкнулась с жесточайшим сопротивлением польских фермеров, которые отчаянно борются за свои права, заявил NEWS.ru экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, Украина понимает только жесткий отпор и серьезное сопротивление и Варшава и Киев сядут за стол переговоров, если подобные меры будут приняты на границе с Польшей. Как отметил Беляев, после этого Украина поймет, что должна следовать правилам Западной Европы, если хочет вступить в Евросоюз.

Украина понимает только жесткий отпор и серьезное сопротивление. Когда Украина это поймет, стороны сядут за стол переговоров, договорятся об условиях транзита и возможностях поставок, но это только через силовой конфронтационный период. Он близок к пику, но пока его еще не достиг. Иного быть не может, — заявил Беляев.

Экономист подчеркнул, что Украина чувствует себя пострадавшей стороной, которой «все должны», и везде и всюду пытается выторговать привилегии. Однако Польша не может сдать свои позиции и идти на уступки Украине, потому что таким образом потеряет обеспеченность сельскохозяйственными продуктами. Из-за устойчивой позиции Варшавы Киеву придется идти на уступки, добавил эксперт.

Ранее координатор протестующих Кароль Печиньский сообщил, что польские фермеры приступили к блокаде границы с Литвой для остановки ввоза зерна с Украины. По его словам, аграрии намерены остановить весь трафик. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы «и экономики, и морали».