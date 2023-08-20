«Только плохие варианты»: в ФРГ рассказали, что ожидает Украину Bild: для Украины есть только плохие варианты развития событий

Для Украины сегодня остались только негативные варианты развития событий, заявил в Twitter (X) обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке. Он также отметил, что Запад в ответе за сложившуюся в стране ситуацию.

Анализ <...> показывает, в какой разрушительной ситуации находится украинское правительство, что на самом деле есть только плохие варианты и что Запад несет большую ответственность за эту ситуацию, — написал обозреватель.

Репке сослался на статью заместителя главного редактора издания Пауля Ронцхаймера, по словам которого, одним из вариантов является повторное контрнаступление ВСУ. Однако оно возможно только при продолжении военной поддержки Киева со стороны западных партнеров. Самым негативным вариантом для Украины, по мнению автора, может стать наступление российской армии.