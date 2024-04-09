Боррель: американский оборонный зонтик над Европой может «скоро закрыться»

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

«Американский оборонный зонтик» над Европой может «скоро закрыться», заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель. По его мнению, Евросоюз должен рассчитывать только на себя даже внутри НАТО, передает ТАСС.

Американский оборонный зонтик, который защищал Европу в годы холодной войны, может скоро закрыться, в зависимости от того, кто может оказаться в Белом доме. Поэтому ЕС должен рассчитывать в обороне только на себя. Важность НАТО сохраняется, но внутри НАТО должна появиться европейская компонента, — сказал Боррель.

До этого глава европейской дипломатии предложил членам ЕС передать на военную помощь Украине прибыль от замороженных в Европе российских активов. По его словам, 90% средств будет выделено через Европейский фонд мира, 10% — через бюджет объединения. Позже стало известно, что Еврокомиссия согласилась с этим предложением и вынесла его на рассмотрение на саммите Евросоюза 21–22 марта.

Еще в 2022 году Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз потерял большую часть запасов оружия и техники на фоне поддержки Украины. Дипломат добавил, что российская специальная операция стала «тревожным звонком» для ЕС по поводу его военных возможностей, а у Европы «истощились» военные запасы.