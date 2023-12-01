«Только на парад»: украинский военнопленный об отличительной черте Marder Украинский военнопленный Чайковский заявил, что Marder не пригодны для фронта

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Технические особенности немецкой БМП Marder не позволяют ей принимать участие в боевых действиях на фронте, рассказал украинский военнопленный Владимир Чайковский. Также он отметил низкий уровень проходимости боевой машины. По его словам, которые приводит ТАСС, «на ней только по асфальту ездить».

На ней только по асфальту ездить, на парад. Когда скользко, она плывет, — объяснил Чайковский.

Также он отметил и неудобство с размещением пехоты. По его словам, Marder «сделан под их оружие», поэтому автоматы Калашникова приходится держать перед собой, стволом в подбородок.

Все это на руках, на коленях, на себе. Автомат Калашникова там не становится никак <...> Положить его на колени — он мешает товарищу слева или товарищу справа, — рассказал он.

Мужчина познакомился с Marder на полигоне в Германии. Обучение проходило на БМП четвертого поколения. При этом на вооружение украинской армии Германия передала машины более ранней версии. По словам Чайковского, они отличаются от тех, на которых их тренировали. Как отмечается, Чайковский попал в плен на Запорожском направлении. Попал в окружение российской армии в районе населенного пункта Вербовое.

Ранее военный корреспондент Игорь Жданов опубликовал кадры уничтожения БМП Marder. По его словам, так российские силы сорвали попытку украинского десанта нанести удар на Запорожском направлении.