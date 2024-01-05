«Точка невозврата пройдена»: Ходаковский оценил самоубийственный план Киева Ходаковский: тотальная мобилизация приведет Украину к фатальным последствиям

Фото: МО Украины

План украинских властей о проведении тотальной мобилизации является самоубийственным для страны на фоне значительного падения численности населения и снижения рождаемости, заявил замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале. Он считает, что подобные шаги со стороны Киева приведут государство к фатальным последствиям.

Это очередной шаг к самоуничтожению. <...> Фатальные последствия для Украины очевидно проявят себя завтра — точка невозврата уже пройдена, — написал Ходаковский.

По его мнению, российской стороне потребуется принять меры для компенсации усилий противника по наращиванию потенциала. Он объяснил это тем, что в «самоубийственном порыве Украина пока еще способна на предсмертные конвульсии».

Ходаковский напомнил, что в начале 2000-х население Украины составляло 36 млн человек. По истечении более двадцати лет это число достигло предела в 20 млн. Он отметил, что равную численность населения имеет Йемен. В то же время рождаемость в стране упала ниже показателя Южной Кореи — менее 0,7 ребенка на одну женщину.

Ранее Ходаковский заявил, что наиболее болезненная атака в ходе боевых действий приходится не по тыловой структуре, а по человеческому ресурсу. Он подчеркнул, что чем больше денег и вооружений воюющее государство получает извне, тем меньше людей захотят отдавать за него свои жизни.