Мобилизация женщин на Украине станет той точкой кипения, которая может спровоцировать страшные бунты, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, украинские власти столкнулись с полным провалом контрактной системы набора в армию и теперь вынуждены перейти к принудительному призыву, что уже вызывает активное коллективное сопротивление населения.

Власти Украины ввели категорию контрактников, но желающих пойти не было. Они попробовали привлечь на контракт молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет — привлекли около тысячи человек. Сейчас мы наблюдаем активное сопротивление мобилизации, причем коллективное. Люди против. А теперь представьте себе насильственную мобилизацию женщин. Пусть власти опробуют это на своих мамах и сестрах. Они есть и у экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, и у президента Украины Владимира Зеленского. Это будет как раз та точка кипения, которая может вызвать бунт — бессмысленный и беспощадный, — пояснил Олейник.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что на Украине полным ходом запустилась подготовка к мобилизации женщин, поскольку потери стали колоссальными. В бригадах ВСУ уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.