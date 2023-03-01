Тиньков заявил, что его не за того приняли, и попросил снять санкции Бизнесмен Тиньков обратился в британский МИД с просьбой снять с него санкции

Бизнесмен и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков подал официальное заявление в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции, сообщает Bloomberg. Он заявил, что ему грустно из-за того, что Лондон принял его за человека, который «поддерживает» СВО на Украине и президента России Владимира Путина.

Я поддерживаю решение правительства Великобритании ввести санкции против людей, которые поддерживают [Владимира] Путина или способствуют [«военной спецоперации»]. Грустно, что они ошибочно подумали, что я один из этих людей. Снятие с меня санкций было бы справедливым, — написал Тиньков.

Тиньков считает, что такое решение сигнализировало бы, что западные санкции направлены не на всех россиян, а только на тех, кто поддерживает Путина и СВО.

Осенью 2022 года Тиньков сообщил об отказе от российского гражданства.

Ранее адвокат Александр Карабанов заявил, что отказ Тинькова от гражданства РФ — это рискованный шаг, который чреват для бизнесмена серьезными последствиями. За действиями Тинькова последует проверка всей его деятельности на территории России, а он, по словам юриста, часто действовал на грани мошеннических схем.

Также, добавил эксперт, отказ бизнесмена от российского гражданства приведет к тому, что его налоговая ставка для бизнеса и имущества, которым он обладает, вырастет.