Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский вынуждает страну жить «в режиме студии «Квартал 95».
Страну заставляют жить в режиме «Квартала 95», в то время, когда у людей не хватает на элементарное в жизни. И в это время переводить всё в стёб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи, которые делаются в стране, недопустимо, — подчеркнула политик в эфире телеканала «112 Украина».
По её словам, Зеленский и его сподвижники потеряли связь с реальностью. Она считает, что президент несерьёзно относится к своей работе.
Как ранее писал NEWS.ru, Тимошенко впервые за пять лет заплела косу-бублик на голове. Косу лидер партии «Батькивщина» называет революционной, и СМИ увидели в причёске протест против правящей власти.
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