https://static.news.ru/photo/5a4fc47a-33a2-11ea-ab44-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Maksym Polishchuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Юлия Тимошенко заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский вынуждает страну жить «в режиме студии «Квартал 95».

Страну заставляют жить в режиме «Квартала 95», в то время, когда у людей не хватает на элементарное в жизни. И в это время переводить всё в стёб, в шутки и делать фасад, который скрывает реальные вещи, которые делаются в стране, недопустимо, — подчеркнула политик в эфире телеканала «112 Украина».

По её словам, Зеленский и его сподвижники потеряли связь с реальностью. Она считает, что президент несерьёзно относится к своей работе.

Как ранее писал NEWS.ru, Тимошенко впервые за пять лет заплела косу-бублик на голове. Косу лидер партии «Батькивщина» называет революционной, и СМИ увидели в причёске протест против правящей власти.