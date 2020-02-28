https://static.news.ru/photo/43350f8e-5a5d-11ea-94a7-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала новую украинскую власть из-за падения показателей промышленности в стране.

Что такое 20,4 процента? Это пятая часть производства грохнулась за считанные месяцы. За девять месяцев, — заявила Тимошенко в эфире телеканала «Наш».

Тимошенко считает, что власть не хочет бороться с проблемой, Киев не разобрался в причинах обвала промышленного сектора.

Нашу экономику сознательно, планово и профессионально оставили без денег. Это сознательная, спланированная политика уничтожения нашей страны, — заявила лидер «Батькивщины».

Тимошенко обвинила в развитии такой ситуации Нацбанк Украины. По её словам, он ещё со времён президентства Петра Порошенко находится под внешним управлением. Политик считает, что существует «сознательная политика уничтожения страны».

Она напомнила, что различные украинские предприятия передаются в концессию иностранным компаниям. Тимошенко также выступает против законопроекта о частной собственности на сельскохозяйственную землю. Она считает, что принятие этого законопроекта грозит стране голодом. Политик отметила, что Украина «летит в пропасть».

NEWS.ru сообщал, что Тимошенко на заседании Верховной рады раскритиковала недовыполнение бюджета за январь на 13,8 млрд гривен. Политик считает, что в таких случаях необходимо созывать Совет национальной безопасности и обороны.