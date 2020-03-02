https://static.news.ru/photo/02141934-5c95-11ea-b840-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Maksym Polishchuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Курс нынешней украинской администрации привёл страну к «полному коллапсу». Такое мнение высказала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Политик считает, что продажа земли приведёт к уничтожению отечественной науки, экономики и среднего класса. Кроме того, она прокомментировала данные о бюджете за январь и февраль 2020 года, которые свидетельствуют о невыполнении бюджета на 22,5%.

Если ещё один-два месяца так будет выполняться бюджет, то считайте, что у нас экономики не существует, — отметила Тимошенко на брифинге, трансляция которого велась в Facebook.

Как писал NEWS.ru, в Раде произошла драка из-за земельной реформы. Выступающие против продажи земли депутаты заблокировали трибуну. Снять блокаду попытались члены «Слуги народа». По мнению депутата Верховной рады, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, реформа может спровоцировать народные выступления, которые в перспективе способны привести и к свержению руководства Украины.