Тимошенко призвала Зеленского разработать план Б по спасению Украины

Фото: president.gov.ua

Ситуация вокруг Украины сильно ухудшилась на фоне того, что западные партнеры сократили поставки оружия, заявила лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в видеообращении, опубликованном на ее странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Она призвала президента Владимира Зеленского разработать план Б по выходу из положения, в котором оказалась страна.

Сегодня ситуация вокруг Украины многократно ухудшилась. Уменьшился объем поставок оружия. И оружие мы получаем ровно для того, чтобы не проиграть, но для победы нам достаточного количества оружия не дают. <...> Если мы посмотрим на общий контекст происходящего, хочу обратиться к президенту и попросить. Предложите стране план Б, предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения, — сказала Тимошенко.

Она также заявила, что в ВСУ необходимо призвать половину силовиков, которые сегодня служат в полиции, прокуратуре и других структурах. По ее словам, это будет лучше, чем снижать в стране призывной возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Держать бронь на сотни тысяч человек, умеющих, но не идущих воевать, это неправильная позиция, считает Тимошенко.

Ранее она сообщила, что «Батькивщина» не будет голосовать в Верховной раде Украины за новый законопроект о мобилизации. По ее словам, партия считает его неэффективным и неконституционным. Тимошенко отметила, что мобилизация необходима, но «такие законы не решат проблемы» нехватки военных на фронте.