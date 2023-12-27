Тимошенко предложила отправить на фронт половину украинских силовиков

Фото: МО Украины

Нужно призвать в ВСУ половину силовиков, которые сегодня служат в полиции, прокуратуре и других структурах, заявила в своем YouTube-канале экс-премьер Украины, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, это будет лучше, чем снижать в стране призывной возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Держать «брони» на сотни тысяч человек, умеющих, но не идущих воевать, — это неправильная позиция, считает она.

Вместо того, чтобы гнать детей на фронт, первое, что нужно сделать, — это призвать 50% всех силовиков, работающих в полиции и прокуратуре, — заявила Тимошенко.

Ранее она сообщила, что «Батькивщина» не будет голосовать в Верховной раде Украины за новый законопроект о мобилизации. По ее словам, партия считает его неэффективным и неконституционным. Тимошенко отметила, что мобилизация необходима, но «такие законы не решат проблемы» нехватки военных на фронте.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского и заявил, что командование ВСУ не делало запросов на мобилизацию 500 тысяч граждан. По его словам, цифры, указанные в мобилизационном плане, относятся к военной тайне и не могут быть раскрыты. При этом главком подчеркнул, что определенный запрос к правительству все же сформирован. Он составлен из расчета текущих потребностей и прогноза возможных потерь.